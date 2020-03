CAMPOBASSO. Dopo quanto avvenuto in numerosi penitenziari italiani e ieri sera a Isernia, anche il carcere di via Cavour a Campobasso, in pieno centro, vede i detenuti in rivolta. Isolata tutta l’area centrale, i detenuti hanno appiccato degli incendi e si sono posizionati sui muri perimetrali della casa circondariale e di reclusione. C’è il timore per eventuali evasioni, sul posto le forze dell’ordine.