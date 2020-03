Infrange il divieto di avvicinamento all'ex moglie e la picchia, 50enne in carcere

MONTENERO DI BISACCIA. L’Arma non si ferma anche in questo periodo delicato per il Paese. A Montenero di Bisaccia i carabinieri della locale stazione hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Larino, a carico di un cinquantenne, per violazione di domicilio, lesioni e inottemperanza al divieto di avvicinamento all’ex coniuge. Le indagini, condotte dai militari della stazione, nel corso dell’ultimo mese hanno permesso di fare emergere chiari elementi di reità, per cui l’accusato è stato associato al carcere di Larino, dopo le formalità di rito.

Continua l’attività preventiva e repressiva dell’Arma, anche a tutela delle famiglie e delle donne.