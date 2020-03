TERMOLI. Notte brava sulla costa molisana e nel basso Molise. Una banda in Bmw ha creato scompiglio tra mercoledì e giovedì. Dopo il furto a San Giacomo degli Schiavoni in farmacia, documentiamo quello di via Germania. Poco prima delle 2 in quattro, completamente bardati per non farsi riconoscere, si sono portati presso la palazzina dove abita un rivenditore di auto, probabilmente mirando a rubare le chiavi per entrare nel salone. Un’azione documentata dalle telecamere del circuito privato di videosorveglianza, poi messe a disposizione e acquisite dalle forze dell’ordine. Per fortuna, il colpo ambito dalla banda non si è consumato, poiché qualcuno si è affacciato al balcone li ha visti, provocandone la fuga immediata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Polizia di Termoli, che stanno indagando sull’episodio. Architettare progetti criminali in una fase come questa è ancora più grave.