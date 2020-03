A spasso violando il "coprifuoco", denunciati dai Carabinieri 2 ragazzi e una donna

TERMOLI. A lavare la testa all’asino si perde tempo e sapone. Questo recita un vecchio adagio, che è sempre di moda. Nonostante appelli che piovono da tutte le parti, istituzioni e non, c’è chi ignora il livello di emergenza e pericolo che stiamo affrontando a causa del rischio di contagio da Coronavirus-Covid19.

Un Paese intero in regime di quasi coprifuoco, per contrastarne la diffusione, ma non tutti ne comprendono la gravità.

Per questa ragione, stante le misure di contenimento disposte coi Dpcm a firma del premier Giuseppe Conte sono innumerevoli i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Ebbene, nella serata di ieri due trentenni sono stati fermati e denunciati nel centro cittadino, trovati a bivaccare senza validi motivi dai militari dell’Arma di Termoli.

Non solo, stesso provvedimento è stato assunto dai Carabinieri della locale stazione stamani a Petacciato, dove colta in fallo è stata una donna, residente nel comprensorio frentano.