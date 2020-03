Vola a terra da 4 metri, donna trasportata in elicottero a Pescara

PETACCIATO MARINA. Allarme a Petacciato Marina intorno alle 8 di questa mattina. Una donna di 44 anni, già al centro della cronaca ieri per il controllo congiunto effettuato da Polizia locale e Carabinieri, è caduta dal balcone da un'altezza di almeno 4 metri, anche se non è dato sapere la dinamica quale sia stata, se tentativo di un gesto estremo, oppure una caduta accidentale.

La signora, che abita nel circondario frentano, già ieri era apparsa un po' disorientata, trovata in abiti primaverili, con un trolley a spasso della località costiera e senza alcuna precauzione anti-Coronavirus. Alle 8 la chiamata di un cittadino al 118 Molise, ma per motivi logistici è intervenuto quello di San Salvo, coi volontari della ValTrigno. Soccorso culminato con la richiesta di un trasporto in elicottero all'ospedale di Pescara, vista la gravità dell'accaduto e le sue condizioni apparse critiche. L'elicottero è decollato intorno alle 8.30 alla volta di Pescara, assistito anche dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri Forestali, dal piazzale vicino al camping La Pineta. I fatti sono avvenuti in via Mar Ionio, a Petacciato scalo.

La diagnosi parla di trauma cranico e compressione toracica.