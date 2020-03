Viaggiano in sei nella stessa macchina, la Guardia di Finanza denuncia sei immigrati

TERMOLI. Forze dell’ordine impegnate in piena emergenza Coronavirus in basso Molise, come nel resto della regione e del Paese.

Far osservare le norme di prevenzione per garantire il contenimento da contagio di Covid-19 non è semplice, ma ce la mettono tutta, esponendo loro stessi.

Così, non è di rado che si incappi in coloro che infrangono queste raccomandazioni postulate sotto forma di norme dello Stato.

In sei sono stati denunciati stamani dalla Guardia di Finanza della compagnia di Termoli, la cui pattuglia si è portata ai confini con la Puglia, battendo un vasto territorio e nella località di Nuova Cliternia, sede di numerosi poderi agricoli, hanno intercettato un veicolo con all’interno sei stranieri, un romeno e 5 marocchini, tutti stipati nel medesimo abitacolo e quindi a stretto contatto. Oltretutto, tre dei 6 stranieri sono risultati clandestini, sprovvisti di permesso di soggiorno, e un quarto addirittura già sottoposto a decreto di espulsione, a cui ovviamente non ha ottemperato.

Una condotta in palese violazione dell’articolo 650 del codice penale, ossia inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il sestetto era diretto nella provincia di Foggia, in direzione Poggio Imperiale.

I militari delle fiamme gialle hanno condotto gli immigrati in caserma e lì hanno contestato il reato a loro carico, informativa poi trasmessa alla Procura della Repubblica di Larino, competente per territorio.

Si ribadisce in questa occasione, per l’ennesima volta, l’invito a non disattendere la disposizione di restare a casa, salvo per motivi di necessità, la battaglia contro il dilagare del Coronavirus è davvero campale e necessita del contributo di tutti, affinché si possa sconfiggere la pandemia e tornare alla normalità.