Primo decesso per Coronavirus in Molise, si è spento al Cardarelli l'82enne di Termoli

TERMOLI. Purtroppo la casistica delle persone decedute a causa o con la concausa del Coronavirus-Covid-19 non vede più il Molise tra quelle con la casella bianca. E' morto in mattinata uno dei pazienti ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, appartenente al cluster di Termoli, quello che si è venuto a creare al ritorno dalla settimana bianca in Trentino, a Campitello di Fassa. L'82enne era stato forse l'ultimo del gruppo a manifestare sintomi e ad ammalarsi, mentre si trovava in isolamento domiciliare. In Molise restano 16 contagiati, di cui 3 in Rianimazione, dodici in quarantena a casa e 1 nel reparto di malattie infettive, poiché ci sono state altre due dimissioni.