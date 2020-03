Tre persone denunciate a Larino dalla Guardia di Finanza: a spasso senza motivo

LARINO. Ci sono sempre eccezioni, davvero poco lodevoli, nel corpo della popolazione che sta rispettando giocoforza il provvedimento #iorestoacasa, col quale il Governo ha messo pressoché a riposo in casa buona parte della cittadinanza a causa del rischio di contagio da Coronavirus. Sono state definite misure draconiane, ma legittime visto il difficilissimo momento che tutto il mondo sta vivendo, per colpa della pandemia da Covid-19.

Persone che non comprendolo l'elevatissimo rischio a cui si va incontro non attenendosi alle norme imposte coi dpcm emanati dall'8 marzo in poi a firma del premier Giuseppe Conte.

Per questo, le forze dell'ordine sono impegnate in un massiccio sforzo per controllare centri abitati e arterie di collegamento fra i vari paesi.

I militari delle Fiamme gialle della tenenza di Larino della Guardia di Finanza hanno denunciato ieri tre persone per violazione dell'articolo 650 del Codice penale, inosservanza delle disposizioni dell'autorità.

Due dei quali (tutti maschi) stavano girovagando senza meta e senza alcuno valido motivo nel centro di Larino, l'ultimo, invece, ha tentato di recarsi fuori dalla città frentana, sempre senza giustificato motivo.