Controlli della Polstrada vanno a segno: sei persone a zonzo senza motivo, denunciate

TERMOLI. Controlli sempre più stringenti e altrettanto efficaci in basso Molise.

Le misure di contenimento del Coronavirus sono recepite dalla popolazione, che ha compreso la profonda emergenza sanitaria in cui siamo coinvolti, ma ci sono sempre delle eccezioni.

Naturalmente, per far sì che si rispettino le norme contenute nei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri è necessario organizzare anche una fitta rete di controlli da parte delle forze dell'ordine e per le varie competenze, tra arterie strategiche, centri urbani, etc. agenti e militari si dividono il territorio.

E' il caso della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, che sta presidiando il casello autostradale di Termoli, in ingresso e in uscita, ma anche vie di collegamento importanti, come statale 16 e statale 87, hanno tracciato e monitorato gli spostamenti dei veicoli e delle persone al loro interno, per verificarne la sussistenza di validi motivi e anche per garantire l'ottemperanza a chi proviene da zone particolarmente a rischio all'ordinanza emessa dalla Regione Molise.

In vigore da oggi anche il nuovo modello di autocertificazione. Ebbene, nel corso dei controlli operati negli ultimi giorni, sono state denunciate 6 persone, tutte al casello dell'A14, poiché non avevano motivi validi per spostarsi in macchina. Altre dieci autocertificazioni acquisite sulla 87 e sulla statale 16 saranno verificate in dettaglio, poiché non sono state considerate d'acchito molto verosimili.