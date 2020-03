Immigrato aggredito: “Non era razzismo”, picchiato da ladri che voleva bloccare

TERMOLI. Nessuna aggressione a sfondo razziale quella avvenuta lo scorso 22 gennaio dinanzi al supermercato Tigre di via Fratelli Brigida a Termoli. A confermarlo è il dottor Nicola Di Pasquale, dirigente capo della Digos. La polizia dopo aver visionato i filmati delle telecamere del supermarket informa che ad aggredire il giovane nigeriano all’entrata del negozio: “sono stati due uomini di nazionalità straniera, probabilmente magrebini”. Perché? “Gli aggressori avevo rubato qualcosa e la vittima tentava di fermali”.



Lo scorso 22 gennaio intorno alle 19.30 dinanzi al supermercato Tigre, un ragazzo di colore, nigeriano, che solitamente sosta all’entrata del negozio è stato brutalmente aggredito e picchiato. La rissa si è placata quando alcuni clienti si sono accorti del parapiglia e sono usciti urlando all’indirizzo degli aggressori, mettendoli in fuga. Nel giro di poche ore la notizia fece il giro della città e, come sempre, rimbalzò sui social. Qui il dibattito si fece duro tra chi ventilava un’aggressione di stampo razzista e chi invece paventava una semplice scazzottata. Non mancarono le prese di posizione ufficiali della politica come quella di Termoli Bene Comune- Rete della Sinistra che addebitava l’accaduto al clima d’odio creato nel Paese dalla Lega e dal suo leader Matteo Salvini.

A distanza di quasi due mesi, invece, si scopre che il pestaggio del giovane nigeriano è avvenuto per mano di “due uomini di nazionalità straniera, molto probabilmente magrebini”. La Polizia “ha visionato i filmati delle telecamere del supermarket messi a disposizione dal direttore del negozio - dichiara il capo della Digos Nicola Di Pasquale -e escludo qualsiasi matrice a sfondo razziale”.Ma perché è stato aggredito e picchiato? Pare che i due aggressori “avessero rubato qualcosa all’interno del negozio - continua Di Pasquale - e l’aggredito avesse tentato di fermarli. Da lì è scoppiata la colluttazione”.

Ricapitolando: due uomini di nazionalità straniera entrano all’interno del supermercato Tigre di via Fratelli Brigida, rubano qualcosa e escono. Il ragazzo di colore che di solito sosta, elemosina, dinanzi al negozio intuisce che i due avessero illegalmente “messo in tasca” qualcosa e tenta di fermarli. I due di riposta lo picchiano e poi, con l’accorrere dei clienti, si danno alla fuga. Quindi: nessuna aggressione razzista ma un pestaggio nato perché un ragazzo nigeriano ha tentato di bloccare due ladri, anch’essi stranieri. Picchiato per una buona azione.

C’è da sottolineare che la vittima, dopo il pestaggio, non si è recato per le cure al pronto soccorso e neanche ha sporto denuncia. «Noi - conclude Di Pasquale - siamo intervenuti con una volante dopo aver letto l’accaduto sulla stampa».

Alessandro Corroppoli