Secondo contagio in provincia di Isernia, è un medico di Filignano

ISERNIA. Dopo essere finita su tutti i media nazionali come unica provincia avulsa da contagi, nel giro di poche ore il territorio pentro ne conta due. Oltre al paziente del Neuromed, nella provincia di Isernia è risultato positivo un medico di Filignano. E' l'ottavo operatore sanitario coinvolto dal Coronavirus in Molise, dopo i 6 dell'ospedale San Timoteo di Termoli e il medico del 118 di Riccia.

Così lo ha annunciato il sindaco di Filignano Federica Cocozza: "Ho appena avuto la conferma che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. In questo momento invito tutti a mantenere la calma e ad uscire di casa solo in caso di necessità.

Nelle prossime ore al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini verranno prese misure molto più restrittive e verranno effettuati controlli a tappeto. Procederemo alla ricostruzione della catena epidemiologica e metteremo in quarantena tutti coloro che sono entrati in contatto con la persona risultata positiva.

Vi chiedo la massima collaborazione che in questo momento significa rimanere a casa e non uscire se non in ipotesi di reale e improcrastinabile necessità".