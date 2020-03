Stroncato da un malore mentre è in sella alla sua bici, muore un 57enne

TERMOLI. Dramma nella zona che collega via Lissa al quartiere di San Pietro. Un 57enne, classe 1963, è stato trovato morto, probabilmente per cause naturale, stroncato da un malore, mentre percorreva quel tratto di strada in bicicletta. In seguito al colpo fatale l'uomo è rovinato a terra, procurandosi anche ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, il 118 Molise e anche un'associazione di volontariato, l'Arca.