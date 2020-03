TERMOLI. Si sposta al volante della sua macchina di sera da Campomarino a Termoli, come se fossimo in una stagione primaverile normale, ordinaria.

Chissà cosa passava per la testa a un 28enne della località più a Sud del Molise, nonostante il bombardamento di messaggi e inviti a restare a casa e le norme che vietano movimenti dalle flebili motivazioni all’origine.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del regime di sorveglianza, chiamiamolo così, le forze dell’ordine davvero non ammettono repliche e così la gazzella della compagnia di Termoli dell’Arma dei Carabinieri ha pizzicato il ragazzo in città, senza che potesse addurre chissà quali ragioni per quella breve trasferta, che gli costerà cara.

Sì, perché come dalle nuove disposizioni, hanno elevato un verbale di accertata violazione al D. L. n. 19 del 25.03.2020 che ha introdotto una sanzione amministrativa in sostituzione della denuncia penale all'art 650 c. p. al modico costo di 533 euro.

Nella serata di oggi, invece, la pattuglia ha controllato due veicoli fermi sul viadotto in via Corsica, che sostavano sulla carreggiata per parlare.