Trovati due clienti a bere birra in un locale: denuncia, attività chiusa e multe salate

TERMOLI. Pizza a domicilio, ma durante la preparazione anche birre vendute ad altri due commercianti. E’ quanto hanno appurato e sanzionato nella serata di ieri i Carabinieri della compagnia di Termoli, che nel giro di perlustrazione hanno trovato in un locale periferico avventori a bere le ‘bionde’.

Per il gestore è scattata la denuncia penale per la violazione degli obblighi di chiusura contenuti nel decreto legge 19/2020 e l’attività è stata sottoposta a chiusura amministrativa. Multati i due clienti, con 400 euro ciascuno.

Inoltre, nel corso degli ultimi giorni, altre 5 sanzioni amministrative sono state comminate su residenti e non, trovati senza valido motivo a spasso.

Secondo i dati del Viminale, nella giornata di domenica 29 marzo le verifiche da parte delle Forze di polizia per il contenimento della diffusione del Covid-19 hanno avuto questi numeri: nella giornata di ieri, sono state controllate 159.962 persone e 58.481 esercizi commerciali e attività. Dall'11 al 29 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.226.841 persone e 1.478.350 esercizi commerciali.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 6.623; le persone denunciate per false attestazioni nell'autodichiarazione sono state 58 e quelle denunciate per violazione della quarantena 29.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 83; 18 i provvedimenti di chiusura delle attività.