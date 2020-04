Quattro pescatori sorpresi canna in mano alla foce del Biferno, multa molto salata

CAMPOMARINO. Guardia di Finanza operativa h24 su tutto il territorio del basso Molise e sia il reparto aeronavale del Roan che le pattuglie di terra si danno un gran da fare per scovare quei ribaldi che impunemente ignorano e trasgrediscono le norme sulla restrizione al movimento e impongono il distanziamento sociale.

Un esempio di come cattivi comportamenti possano mettere a rischio tutto quello che stiamo facendo o che non possiamo fare nella Quaresima di clausura 2020, a causa della pandemia da Covid-19, è venuto stamani alla foce del Biferno, in territorio di Campomarino, dove quattro pescatori sportivi, di etichetta ma affatto leali.

Come se nulla fosse si sono recati canna in mano per cercare di pescare qualche esemplare nella congiunzione tra il corso d’acqua e il mare Adriatico.

Sono stati avvistati proprio dalla motovedetta del Roan, che ha avvisato i colleghi della compagnia in perlustrazione sul territorio.

Pochi minuti e il quartetto è stato fermato e sanzionato come meritava, giunto lì con le auto, per cui multa da 533,33 euro quanto meno.

Non sappiamo se fossero riusciti o meno a tirare a secco qualche trota o altro pesce, sicuramente sarà costata loro carissimo questa inopinata trasferta.