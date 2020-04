Due ragazze di Palata beccate in giro senza motivo a Termoli, multate dai Carabinieri

TERMOLI. Forse avranno voluto vivere l'ultima uscita senza l'obbligo della mascherina, a far che, poi, visto che la città era deserta. Chissà. Tuttavia, per due ragazze 25enni di Palata è costata carissima la decisione di trasgredire alle regole imposte dal Dpcm del Governo, spostandosi in macchina da Palata a Termoli.

Sono state subito individuate dai militari dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di via Brasile e alla opportuna richiesta di autocertifcazione e motivo valido per essere presenti in coppia sul territorio cittadino, le due giovani sono state colte in fallo.

Immediata la sanzione di 533,33 euro a testa, visto che avevano raggiunto la costa in automobile.