«Sono uscito per fumare 3 spinelli», 52enne multato e segnalato dalla Guardia di finanza

TERMOLI. Tre spinelli al costo modico di 533,33 euro. Non è il prezzo pagato per rifornirsi di erba o fumo, non siamo entrati nel dettaglio se avesse usato hashish o marijuana per prepararsi le cosiddette “canne”, ma l’importo della sanzione che gli è piovuta sul capo dopo il controllo subito a opera dei militari della Guardia di Finanza della compagnia di Termoli.

L’hanno sorpreso in macchina sulla statale 16 in direzione Petacciato, nei pressi del semaforo che separa il paese dalla Marina.

Lui, un 52enne, candidamente ha ammesso di essere uscito per godersi proprio gli spinelli, per “fumare".

Alle Fiamme gialle non è rimasto che multarlo ai sensi dell’ultimo decreto legge sulle norme di contenimento sul Coronavirus, appunto per 533,33 euro, oltre a subire l’avvenuta violazione amministrativa ex art. 75 dpr 309/90 testo unico sugli stupefacenti.