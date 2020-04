Arrestato per maltrattamenti alla compagna, scarcerato il 58enne termolese

LARINO. Il Gip del Tribunale di Larino, dottoressa Rosaria Vecchi, ha disposto in data odierna la scarcerazione del 58enne incensurato di Termoli, R. S., accusato di maltrattamenti in danno della compagna, applicando allo stesso la misura minormente afflittiva degli arresti domiciliari. Il legale dell'indagato, l'avvocato Daniele Marinucci, aveva presentato istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare a seguito di ampia attività di indagini difensive. L'uomo, già in sede di interrogatorio, aveva negato ogni addebito e fornito la propria versione dei fatti al Gip di Larino.