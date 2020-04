Pericoloso latitante in manette, assaltò i bancomat di Petacciato e Ruvo di Puglia

TERMOLI. Era latitante da un anno e mezzo, e dovrà rispondere delle accuse di due Procure, quella di Larino, per l'assalto al bancomat del luglio 2018 a Petacciato, al Credito cooperativo, con il tribunale di Larino che emise su informativa dei carabinieri della compagnia di Termoli di una ordinanza di custodia cautelare assieme ai 3 complici, e per i fatti avvenuti due mesi dopo, sempre durante un assalto al bancomat, ma all'Unicredit di Ruvo di Puglia, dove la banda sparò contro una guardia giurata.

Era ricercato dal 4 dicembre 2018, Giuseppe Magno, di Andria. E' stato acciuffato nella notte di sabato scorso, 18 aprile, a Diso, nel leccese. Sequestrata anche un’auto di grossa cilindrata di provenienza furtiva, con la quale si spostava. Oltre l'arresto, anche la multa, a lui e consorte, per aver violato norme anti-Covid-19. Le indagini continuano per risalire a chi ne ha favorito la latitanza.

Dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Trani nel dicembre 2018, per tre volte i militari sono stati vicini alla sua cattura fino allo scorso 18 aprile, quando lo hanno rintracciato nella località marittima salentina, dopo aver pedinato la moglie, all'interno di una villetta dove stava trascorrendo il fine settimana con la donna. Dalle indagini è emerso che il pregiudicato stava organizzando un nuovo colpo, un furto di cassaforte in un ufficio postale in previsione del caricamento di contanti per il pagamento di pensioni.