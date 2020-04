Posta un commento poco gradito, 19enne picchiato sotto casa finisce all'ospedale

TERMOLI. E’ accaduto oltre una settimana fa, ma si è saputo molto dopo. Un 19enne termolese si trova ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dopo essere stato picchiato da suoi coetanei, pare a causa di un commento postato su una nota piattaforma sociale e poco gradito.

Nonostante il lockdown e quindi il divieto di spostarsi, che dovrebbe inibire alla radice anche comportamenti delinquenziali, un gruppetto di balordi si è recato sotto l’abitazione del giovane per dargliene di santa ragione, che pur tentando di difendersi non ha potuto parare tutti i colpi, rimediando delle fratture al volto, per fortuna non gravi ed ecchimosi sul resto del corpo. Il ragazzo è stato portato prima al Pronto soccorso del San Timoteo, poi per esigenze relative al reparto di Otorinolaringoiatria è stato trasferito nel presidio ospedaliero garganico.

Sull’aggressione indaga la Polizia di Stato.