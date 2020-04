TERMOLI. A distanza di due giorni dal precedente arresto per spaccio di cocaina, prosegue senza tregua l'attività antidroga dei Carabinieri di Termoli. La sezione operativa della Compagnia di via Brasile ha denunciato un uomo del posto, controllato in una zona centrale della città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'Arma lo hanno sorpreso in possesso di cocaina. A seguito della perquisizione, oltre alla droga, sequestrate anche banconote. Immediato il sequestro del materiale e il deferimento in stato di libertà del quarantenne alla Procura di Larino. Continua la lotta degli uomini dell’Arma al mercato di morte.