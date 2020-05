TERMOLI. Fuoco e fiamme sulla carreggiata Nord dell'A14 a Termoli, nel tratto che da Colle Macchiuzzo porta verso contrada Airino. Un tir ha subito un principio d'incendio e il rogo ha avvolto il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, nonché una pattuglia della Polizia stradale di Vasto Sud. Sul posto anche i Carabinieri Forestali. Momentaneamente il traffico sulla carreggiata Nord è stato fermato per permettere le operazioni di soccorso.

Ben tre le autobotti dei pompieri intervenute. I residenti hanno riferito di aver udito un botto assordante, anche coloro che erano all'ospedale San Timoteo l'hanno avvertito.

L'autoarticolato trasportava alimentari. E' avvenuto al km 475 sulla direttrice Termoli-Pescara. Per fortuna non ci sono feriti, il conducente del Tir è riuscito a uscire dalla cabina di guida della motrice appena in tempo.