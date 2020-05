TERMOLI. Attimi concitati nell’obitorio di Termoli tra il venerdì pomeriggio e ieri mattina, tanto che si era diffusa persino l’indiscrezione che fosse stata sottratta una salma. Per fortuna, le cose sono andate diversamente, ma stamani sarà comunque formalizzata una denuncia per danneggiamenti contro ignoti. Porta della sala mortuaria presa a calci e vandalizzati gli arredi del bagno. Un gesto assurdo e incomprensibile, su cui cercherà di fare luce l’Arma, che oggi riceverà la denuncia. In questo periodo la gestione dell’obitorio viene ovviamente condotta in emergenza Covid-19, non essendo possibile aprire alla veglia per le canoniche 12 ore giornaliere.