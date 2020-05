CAMPOBASSO. Arrestato l’ultimo ricercato in Campania dell’operazione “Piazza pulita”. Si tratta di un personaggio che trafficava in sostanze stupefacenti affiliato al clan camorristico coinvolto nell’inchiesta sul traffico di stupefacenti svolta dalla Dda di Campobasso.

“Le misure cautelari salgono a 39, tutte eseguite” questo quanto ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso Gaeta “e quest’ultimo misura cautelare dà conferma che tutti coloro che facevano parte di questo sodalizio, in questo momento, sono stati presi”.

Come ha confermato Gaeta, quella di ieri è stata una operazione che ha smantellato un ingente traffico di stupefacenti messo su da pericolosi capi di questi sodalizi radicati nel territorio soprattutto di Bojano.

Attualmente sono 39 le misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari Teresina Pepe su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. 20 le persone detenute in carcere, 7 ai domiciliari, 6 divieti di dimora nel Molise, 4 divieti di dimora in Molise e Campania, 1 obbligo di dimora in Campobasso e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tra questi un poliziotto in pensione e un ex assessore al Comune di Bojano.