ISOLE TREMITI. Pare che non ci siano state conseguenze a bordo, ma lo spavento di sicuro, anche per chi era sulla banchina. La manovra in retromarcia non ha funzionato, evidentemente per un guasto meccanico, e la motonave della Tirrenia "Isola di Capraia" finisce sugli scogli a San Domino. E' avvenuto durante l'attacco di questa mattina, dopo il tragitto compiuto dal traghetto dal molo d'imbarco del porto di Termoli alle Diomedee. Dell'incidente si stanno occupando i militari della delegazione di Spiaggia della Guardia costiera.