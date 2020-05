Medico aggredito al Veneziale di Isernia dal parente di un degente 91enne

ISERNIA. E’ stato aggredito dal parente di un anziano 91enne da poco deceduto il dottor David Di Lello, medico anestesista in servizio presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale “Veneziale” di Isernia.

Nella giornata di ieri, Di Lello, sarebbe stato accusato dai familiari del paziente deceduto, di aver fatto trascorrere troppo tempo prima di giungere presso il reparto di Chirurgia. Uno dei congiunti dell’anziano, una volta certo dell’identità del professionista, lo ha colpito con violenza in volto causandogli ferite con una prognosi di 8 giorni.

L’anestesista, come riferito al tg rai, ha riferito di essersi recato in questura per sporgere denuncia.

Un episodio che desta scalpore in una piccola realtà come quella pentra, ma che desterebbe scalpore ovunque.

In un periodo in cui medici e infermieri sono impegnati in prima linea contro una emergenza sanitaria che, fino a pochi mesi fa, non era nemmeno lontanamente immaginabile, il solo pensiero che uno di essi possa essere aggredito anziché ringraziato per il lavoro svolto, fa riflettere e deve far riflettere.