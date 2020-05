Sventata maxi-frode fiscale, sequestrati beni per 4 milioni di euro

CAMPOBASSO. Sventata un’altra maxi-truffa ai danni dell’Erario.

In data odierna, sulla base delle indagini coordinate dalla Procura di Campobasso e svolte congiuntamente dall'Ufficio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dal Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso, è stato eseguito un decreto, emesso dal Gip del Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto il sequestro preventivo di beni fino ad un valore di oltre quattro milioni di euro.

La misura cautelare reale per equivalente e stata disposta all'esito di una complessa attività investigativa, originata da controlli fiscali, posti in essere nei confronti di una società e del suo amministratore, operanti nel settore del commercio dei prodotti energetici.

Dalle approfondite verifiche doganali e fiscali e emersa la realizzazione di un articolato sistema illecito diretto all'evasione delle accise, delle imposte dirette e dell'Iva, anche mediante la formazione di fittizia ed artificiosa documentazione cantabile e, più specificamente, l'emissione ed utilizzo di numerose fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La società investigata, artatamente creata in quanta priva di una reale struttura operativa ed imprenditoriale, sostanzialmente fungeva da mero soggetto interposto, costituendo uno schermo giuridico solo formate per realizzare ingenti ed illeciti risparmi di imposta ai danni del Fisco.

Gli enormi profitti illeciti, sono stati dettagliatamente ricostruiti dalla polizia tributaria e doganale, attraverso mirate analisi incrociate di documentazione bancaria, contrattuale e risultante dalle banche dati informatiche, cosi svelando un articolato e pericoloso meccanismo fraudolento ai danni dell'erario.

L'attività si inserisce nel contesto delle linee di intervento della Procura della Repubblica del capoluogo volte alla repressione dei reati da realizzarsi, non soltanto intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono il profitto; questo in un'ottica di deterrenza e di recupero alla collettività di quanto illecitamente acquisito.