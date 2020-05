Freemont rubata in una concessionaria di Vasto, recuperata dai Carabinieri a Termoli

TERMOLI. Incessante anche il controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, con continui posti di controllo a Termoli e sulla costa molisana, crocevia potenziale di traffici e crimini, specie reati contro il patrimonio.

La fine del lockdown ha permesso una maggiore circolazione di persone e ancora di più se ne avrà dal 3 giugno in avanti, con la riapertura delle frontiere tra le varie regioni.

Così, si è passati dal controllo anti-Covid al servizio di vigilanza per frenare l’attività malavitosa e in questa ottica, nella notte scorsa, i militari dell’Arma della sezione radiomobile della compagnia di Termoli hanno ritrovato una Fca Freemont nuova di zecca, rubata poco prima da una concessionaria di Vasto.

Il rinvenimento è avvenuto nella zona industriale. Il Suv aveva il navigatore alterato e distrutto, circostanza che non è sfuggita agli occhi dei Carabinieri, che si sono avvalsi anche dei colleghi del Reparto operativo per i rilievi tecnici, comprese eventuali impronte digitali.

L’automobile, sul cui furto prosegue l’attività investigativa dell’Arma, anche per appurare come mai fosse in quel posto specifico, è stata restituita al concessionario, che ancora non si era accorto di nulla.