Morì a 16 anni fulminato dall'idropulitrice, risarciti dopo 20 anni a un milione di euro

TERMOLI. Una vicenda che nell'estate 2000, alla fine della stagione balneare, si era a settembre, sconvolse l'opinione pubblica termolese. Un 16enne morì in seguito a una scossa elettrica in un lido balnerare di Rio Vivo, mentre lavorava conm l'idropulitrice, si chiamava Marco Guida, e in sua memoria è stata anche ribattezzata così la curva dei tifosi giallorossi dell'allora glorioso Termoli calcio allo stadio Cannarsa.

A rendere nota l'ultima sentenza, che chiude un capitolo giudiziario durato 20 anni, è l'avvocato Fabio Albino.

«Una sentenza "esemplare" e che ha disposto una condanna nei confronti dei proprietari e gestori del lido, ad un risarcimento di circa 1 milione di euro (660.00,00 per danno morale, più altra cospicua somma per lucro cessante, più 15.000,00 per spese, più interessi dalla data del decesso).



La vicenda all'epoca fece molto scalpore ed assunse alle cronache regionali e, all'inizio, nazionali.

Siamo nel settembre del 2000 (20 anni fa!). Marco aveva 16 anni, e guadagnava qualcosina aiutando i gestori dello stabilimento balneare di Rio Vivo nelle operazioni di "chiusura" post-estiva del Lido.

Si stava occupando di pulire - e riporre - le sdraio egli ombrelloni prima dell'autunno, lavandoli con una "lancia idropulitrice", che risulterà poi priva di "messa a terra", con dei fili scoperti ricoperti da busta di plastica, ed in assenza di qualsiasi accorgimento anti-infortunistico. Marco morì sul colpo, fulminato dall'attrezzo (morte da improvvisa elettrocuzione).

I gestori del Lido e parte dell'opinione pubblica parlò prima di un fulmine, poi di disfunzioni cardiache di Marco, poi addirittura di "sconosciute pregresse sue patologie", rivelatesi ovviamente inesistenti.

Marco fu ucciso dalla idropulitrice, non a norma e pericolosissima,in una situazione completamente priva di misure di sicurezza.

I parenti di Marco (padre, madre e sorella) furono (e sono) assistiti dagli avvocati Fabio Albino e Massimo Riccio. Ci fu prima una sentenza di condanna penale per i gestori, da parte del Tribunale Penale di Termoli. Questi fecero appello e la Corte di Appello di Campobasso li assolse. Albino e Riccio interposero ricorso per Cassazione a la Cassazione diede loro ragione, annullando la seconda sentenza e rendendo valida ed efficace la prima, quella di condanna.

Alla luce di tanto, i parenti di Marco ricominciarono il loro "travaglio", ai soli fini dell'ormai dovuto risarcimento, dinanzi al Tribunale (questa volta civile) di Larino. Tutto questo è durato ben 20 anni».