Discarica di rifiuti speciali e pericolosi, dopo il sequestro scatta l'analisi dell'Arpam

CAMPOMARINO. Stamane la Polizia Locale di Campomarino, avvalendosi della collaborazione degli ispettori dell'Arpa Molise si è recata nuovamente in contrada Arcora, nei luoghi posti giorni addietro sotto sequestro per la presenza di rifiuti al suolo abbandonati in violazione al D. Lgs n. 152/2006. Sul posto si è proceduto al campionamento dei materiali abbandonati per eseguire la operazioni di caratterizzazione e analisi dei rifiuti rinvenuti.