Con l'accertamento sui finestrini conclusa la perizia sulla Panda rossa di Vicky Bucci

TERMOLI. Con ogni probabilità, sono terminate le attività tecniche di indagine da parte del perito Giovanni Russo, nominato dalla Procura di Larino, sulla Fiat Panda rossa di Victorine Bucci, la 42enne trovata morta all’interno della citycar recuperata 4 mesi e mezzo fa nel porto di Termoli, a poco più di un mese dalla scomparsa denunciata dalla madre.

Nella mattinata di oggi, presso il deposito giudiziario autorizzato dell’Officina Cenci, nella zona artigianale di Termoli, il perito ha eseguito – alla presenza dei legali delle parti, Ruggiero Romanazzi, il difensore dell’unico indagato, il 56enne ex compagno di Vicky e del difensore della famiglia, Eugenio Marinelli - accertamenti sui finestrini, che ricordiamo, in quelli anteriori vennero ritrovati aperti dai sub dei Carabinieri.

Conclusa questa perizia e già acquisito il referto sull’autopsia effettuata a Bari, nei prossimi giorni si aspettano determinazioni da parte della Procura», l’unico commento da parte dell’avvocato Romanazzi.