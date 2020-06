Tenta di svaligiare un appartamento, 33enne sorpreso e denunciato dai Carabinieri

PETACCIATO. Un 33enne già noto alle forze dell’ordine è finito una volta di più nei guai a Petacciato. Lui, residente in paese, ha tentato un furto nella notte, ma per fortuna dei proprietari dell’appartamento in cui il giovane si era appena intrufolato, è stato sorpreso subito dai militari dell’Arma della stazione di Petacciato, nel corso di un pattugliamento del territorio.

L’aspirante ladro non ha nemmeno fatto in tempo a mettere le mani su parte del bottino, acciuffato dai Carabinieri, che lo hanno condotto in caserma e denunciato a piede libero per tentato furto aggravato.

Prosegue incessante l’azione di prevenzione e di controllo dei reati contro il patrimonio da parte della compagnia di Termoli e delle stazioni della giurisdizione bassomolisana.