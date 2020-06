Tutti assolti anche in Appello, inammissibile il ricorso sulla sentenza Dark Report

TERMOLI. La Corte di Appello di Campobasso si è riunita oggi per discutere il ricorso presentato dal Pm Ilaria Toncini della Procura di Larino sull’esito dell’inchiesta Dark Report in primo grado, che vide assolti tutti gli imputati lo scorso 18 dicembre.

I giudici del capoluogo hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, sostenuto dal Procuratore generale facente funzioni Antonio La Rana.

Il collegio, composto dal presidente Pupilella e dai giudici Paolitto e Fiorilli hanno confermato in ogni parte la sentenza di assoluzione del 2018 dichiarata dal tribunale di Larino.

L’inchiesta "Dark Report" nel dicembre 2011 fece tornare in azione il Noe a Termoli, coinvolgendo professionisti, militari e persino ex giudici della magistratura contabile. Sullo sfondo i possibili affari nel campo delle energie rinnovabili e la perizia all’ex acciaieria Stefana, allora di proprietà della Italcromo.

Cinque le persone a cui la Procura di Larino, e anche l’allora gip Roberto Veneziano, avevano contestato l’associazione a delinquere, dodici in tutto gli iscritti nel registro degli indagati. Pesanti le accuse a vario titolo nel complesso: corruzione in atti giudiziari, falsa perizia, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio, omissione in atti d’ufficio, illecita acquisizione di consenso elettorale, associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione; concorrenza sleale, favoreggiamento personale.

Il giudice per le indagini preliminari Cappitelli aveva rinviato a giudizio nove persone, Antonio Malerba, difeso da Oreste Campopiano, Antonio Del Torto, difeso da Domenico Porfido, Vittorio Abiuso, Salvatore Malerba, Giuseppe Grasso, Marco Bonacina, Vincenzo Orlando, Michele De Filippis e Massimo Pellicciotti, assolti, come detto, dal collegio del tribunale frentano e ora anche in appello.