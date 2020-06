Scontro sulla statale 87, due feriti trasportati al San Timoteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un 48enne di Ururi, L. F. e un 33enne di Campobasso, R. I., sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli nel primo pomeriggio di oggi dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli.

Sono rimasti coinvolti nello scontro tra due auto avvenuto al km 211.100 della statale 87, in territorio di San Martino in Pensilis, prima del bivio per Guglionesi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.15.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, che hanno disciplinato assieme all’Anas il traffico a senso unico alternato, per permettere i rilievi dell’incidente.