Trasferito a San Giovanni Rotondo il 58enne albanese caduto dall'albero al Lido

CAMPOMARINO. E’ stato trasferito nel corso della giornata di ieri al reparto di terapia intensiva neuro-chirurgica dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il 58enne di nazionalità albanese che ha subito un grave infortunio sul lavoro al Lido, in via Kennedy, nella tarda mattinata di venerdì. Il 58enne di nazionalità albanese è caduto dall'albero mentre stava lavorando ed è rovinato a terra. Residente a Portocannone e domiciliato a San Martino in Pensilis, Z. K., le sue iniziali, è stato trasportato in codice rosso dal 118 Molise al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove è giunto nell'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell'Arma dei Carabinieri della stazione di Campomarino. Il 58enne ha rimediato un forte trauma cranico con emorragia cerebrale ed è stato intubato, poi ne è stato disposto il trasferimento all’ospedale Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.