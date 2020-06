Assembramenti, musica ad alto volume e schiamazzi: diversi interventi dell'Arma

TERMOLI. Meglio il venerdì notte del sabato notte a Termoli rispetto al bilancio della movida.

Il primo weekend open free dopo l’ordinanza del 25 maggio ha riproposto alcune delle criticità che emersero tra il 23 e il 24 maggio.

I problemi maturano dopo la canonica mezzanotte della domenica e vedono tempestati i centralini delle forze dell’ordine.

Sia in centro che in periferia numerosi gli interventi dei Carabinieri della compagnia di Termoli, sia col radiomobile che con militari di supporto per garantire la risposta a residenti che lamentavano l’inizio di assembramenti e soprattutto musica ad alto volume e schiamazzi.

I Carabinieri sono stati in almeno 5 bar, impegnati per tutta la notte.

«Vediamo fino a mezzanotte diverse pattuglie delle varie forze dell’ordine – ci riferisce uno dei residenti che hanno chiamato il 112 – ma la questione perdura nella notte e sarebbe opportuno che il dispiegamento di agenti e militari di ordine pubblico sia garantito anche nelle ore successive, altrimenti tra l’estate che sta iniziando e le normative anti-Covid non sarà una stagione tranquilla».