Ragazza spaccia hashish a un 40enne, denunciata dai Carabinieri

MONTENERO DI BISACCIA. Giovani che spacciano droga a persone più adulte, non è un ossimoro, è quanto sta avvenendo sempre più spesso, sia in basso Molise che altrove. E' una delle ragioni per cui il comando compagnia di Termoli dell'Arma dei Carabinieri, d'intesa col comando provinciale, organizza servizi di vigilanza e pattugliamento del territorio particolarmente efficaci e intensi nel territorio di competenza.

Controlli finalizzati a prevenire e reprimere i reati connessi al dilagare del fenomeno del narcotraffico.

Nel corso di uno di questi turni, ieri sera, una ragazza, 25enne, è stata denunciata mentre cedeva delle dosi di hashish un 40enne da parte del personale di pattuglia della sezione operativa nell'area di Montenero di Bisaccia. Sequestrati alcuni grammi della sostanza stupefacente, trovati addosso alla giovane pusher.