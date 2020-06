Nuova operazione alto impatto antidroga a Guglionesi con le unità cinofile dell'Arma

GUGLIONESI. Non cessa affatto la lotta alla droga in basso Molise da parte dell'Arma. Nuove perquisizioni a tappeto della compagnia Carabinieri di Termoli a Guglionesi. Per la circostanza impiegati uomini della Stazione locale, i militari della Sezione Operativa, il nucleo carabinieri cinofili di Chieti con cani antidroga. L'operazione di alto impatto è stata notata con apprezzamento dai cittadini di Guglionesi che hanno avuto modo di vedere i carabinieri in azione sia in centro che nei quartieri periferici. Effettuate perquisizioni anche nei pressi di locali pubblici, finalizzate a individuare sostanze stupefacenti. L'attività è ancora in corso e non si escludono sviluppi. L'operazione di controllo accurato del territorio si inquadra nelle iniziative del Comando di Termoli tese a incrementare la percezione della sicurezza anche nelle aree interne.