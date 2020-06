Cade in casa e si rompe il femore: Vigili del fuoco, 118 e Misericordia soccorrono 84enne

TERMOLI. Vigili del fuoco e 118 coi volontari della Misericordia di Termoli e forze dell’ordine presenti nel tardo pomeriggio di oggi in via America. Una donna di 84 anni, G. C. C. era caduta in casa e si trovava sola, con una sospetta frattura di femore. L’intervento dei pompieri si è reso necessario per permettere ai sanitari del 118 di entrare nell’appartamento, giunti sul posto in ambulanza. Per fortuna, i soccorritori sono riusciti anche a rintracciare una nipote dell’anziana donna.