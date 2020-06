Investita sulle strisce pedonali davanti alla "Fontana", 68enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Una 68enne investita sulle strisce pedonali a Termoli e sempre sulla famigerata via Madonna delle Grazie, che assieme a via Martiri della Resistenza e via Pertini, rappresenta una delle arterie a più alto rischio per i passanti.

L'incidente è avvenuto di fronte al centro commerciale "La Fontana". A finire a terra è stata una 68enne che abita in via Udine, F. Z.

Per fortuna della donna, pare che non abbia subito conseguenze gravi, anche se è stata comunque soccorsa dal 118 Molise, giunto sul posto con l'ambulanza e i volontari della Misericordia di Termoli, che l'hanno trasportata poi al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti diagnostici.

La 68enne lamentava un dolore all'avambraccio destro. L'investimento è stato rilevato dai Carabinieri della compagnia di Termoli.