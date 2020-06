CAMPOMARINO LIDO. Torna in azione la banda del bancomat e nella notte è stato fatto saltare in aria lo sportello Atm al park hotel Aloha. Ingenti i danni provocati dall'esplosione, avvertita anche da lontano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Sembrerebbe che non ci fossero contanti disponibili, ma questa è una indiscrezione che sarà confermata nel corso della mattinata.