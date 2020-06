Si azzuffano due giovani in via Abruzzi, portati al Pronto soccorso

TERMOLI. Lite all’alba in via Abruzzi tra un 23enne di Vasto, D. C., e un 27enne di Campobasso.

La zuffa tra i due è avvenuta per motivi al vaglio degli agenti della volante del Commissariato di Polizia, intervenuti sul posto, assieme al 118 Molise e ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

I due giovani sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di viale San Francesco.