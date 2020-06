Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. Gli atti di vandalismo non si fermano a Guglionesi, anzi, negli ultimi giorni si sono accentuati. Lo scorso weekend un’intera strada è stata svegliata dagli schiamazzi notturni e pagarne le conseguenze il terrazzo dell’ex consorzio agrario.

“Erano circa le 3 di notte- ci dice un residente- si sentivano grida, baccano e rumori di vetri spaccati per terra. Non sappiamo quante persone potessero esserci, sicuramente tutti ragazzi minorenni, sia maschi che femmine. Hanno lanciato anche una bottiglia di birra contro una macchina”.

Non solo vetri, ma anche pietre massicce lanciate come se fossero palloni da calcio. Il terrazzo dell’ex consorzio dà sulla strada principale, viale Marconi, dove le macchine passano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Fino a quando durerà questa storia? E se quel masso fosse caduto in strada?

Dello stabile in Viale Marconi, già a gennaio ne avevamo parlato (potete leggere qui), continua a esser preso di mira e a esser meta dei vandali. “Sopra al terrazzo abbiamo dei condizionatori- spiega il proprietario del Frantic- ogni giorno dobbiamo andare a pulire perché lasciano di tutto. Dalle bottiglie rotte a fili di ferro che possono danneggiare l’impianto di climatizzazione”.

Ad averne la peggio, però, sono i due imprenditori guglionesani che hanno rilevato lo stabile, chiuso al pubblico da oltre quarant’anni.

“E’una situazione spiacevole- commentano- non si arriva a vedere qualcosa di buono. Se continuano così saremo costretti a non aprire la gioielleria e, soprattutto, a spostarci altrove. Abbiamo chiesto un aiuto all’amministrazione. Di mettere una cancellata, di interdire la zona al pubblico altrimenti non se ne viene a capo”.

Interdire la zona al pubblico sarebbe la risposta giusta a tutelare tutti, non solo i proprietari dei locali, ma anche i residenti che vivono lì, proprio sopra il terrazzo.

“Ci sono famiglie che hanno abitazioni qui e che non tornano neanche in vacanza. Una famiglia che vive a Termoli, dopo i primi episodi di vandalismo contro la loro porta, ha dovuto murarla. Siamo arrivati alla frutta”.

La porta è murata? Non c’è problema, i teppisti hanno preso di mira l’altra porta.

Qualcosa bisogna fare. Proprio per questo motivo, abbiamo seguito l’imprenditore al comune per vedere di sistemare la situazione. Il sindaco si è detto disponibile per qualsiasi confronto ed ha deciso di interdire la zona al pubblico “per il momento, almeno con una rete”.

Quanto tempo ci vorrà che la rete venga messa? Questo non è dato sapere. E, soprattutto, quanto tempo ci vorrà prima che questi vandali distruggano anche la rete?