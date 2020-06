Cavallo si imbizzarrisce e una 14enne cade a terra, operata d'urgenza al San Timoteo

ROTELLO. Cavallo si imbizzarrisce mentre passano in campagna alcuni tecnici che stanno allestendo un impianto di pannelli solari e la ragazza che stava in sella, una 14enne di Rotello, viene disarcionata e cade a terra, priva di sensi. Ad accorgersi dell'incidente il fratello, che ha subito allertato genitori e 118 Molise. D'urgenza il trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per un intervento immediato, che ha visto asportata la milza all'adolescente. La ragazza è in terapia intensiva, ma sarebbe fuori pericolo, per fortuna.