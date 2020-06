TERMOLI. La stazione navale di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di Polizia ambientale disposti dal Roan lungo la fascia costiera regionale, ha sottoposto a sequestro in località Rio Vivo del comune di Termoli una villetta in costruzione di circa 180 mq con la relativa area di sedime di circa 4000 mq. Il fabbricato rurale è stato realizzato in regime di abusivismo edilizio. E’ privo di un regolare sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche. La misura cautelare reale ha interessato anche altri manufatti e strutture provvisionali pertinenziali rilevate sul medesimo fondo agricolo.

I 4 responsabili sono stati deferiti alla competente Procura della repubblica di Larino per i reati di danneggiamento e deturpamento ambientale oltre alle connesse violazioni in materia urbanistica e paesaggistica; il fondo, difatti, si trova in zona sottoposta a vincolo e sito di importanza comunitaria (Sic) per la tutela della flora e il ripopolamento della fauna locale.

L’operazione si inquadra nell’attività di controllo economico del territorio e del litorale che nello scorso anno ha visto il Roan di Termoli sequestrare circa 85mila mq di aree, 15 manufatti abusivi e denunciare 39 responsabili per reati ambientali.