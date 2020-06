Rubano una Peugeot 208 in via del Molinello, l'appello della proprietaria Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Tanta amarezza per il furto di un'auto avvenuto nel nuovo parcheggio del parco comunale di Termoli realizzato a ridosso della rotonda. È successo nella mattinata di oggi, 26 giugno, quando ignoti hanno portato via una Peugeot 208 grigio scuro lasciata in sosta dalla proprietaria. La targa è FK507CH. È stata presentata denuncia ai Carabinieri. Chiunque avesse notato movimenti sospetti o avesse informazioni può contattare il numero 333 672 5153 o la nostra redazione.