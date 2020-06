Finisce contro un muro alla guida della sua auto, 26enne portato al Cardarelli

CAMPOMARINO. Ancora un incidente stradale a Campomarino nella notte, stavolta in via Cuoco. Un ragazzo di 26 anni, M. R. le sue iniziali, mentre era al volante della sua macchina, poco prima dell'una, è finito per cause al vaglio delle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto, contro un muro. Ingenti i danni alla vettura. Soccorso prestato al giovane dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito il 26enne all'ospedale Cardarelli di Campobasso perché necessitava della Tac.