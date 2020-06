CAMPOMARINO. Mattinata infernale a Campomarino Lido, a causa di un rogo divampato in contrada Marinelle Nuove. In fumo circa due ettari nei pressi di via Kennedy, nel tratto adiacente alla ferrovia adriatica. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia locale di Campomarino. Tratta ferroviaria interrotta temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento, ma la ripresa della circolazione non dovrebbe tardare.

Il traffico è sospeso alle 12.15 per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio in prossimità della linea ferroviaria tra Chieuti Serracapriola e Termoli.



Treni direttamente coinvolti:

FA 8886 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

FB 8883 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (16:00)

IC 35012 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:45)