Custodiva una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato un 65enne

CASACALENDA. I Carabinieri della Stazione di Casacalenda, posta sotto la Compagnia di Larino, hanno tratto in arresto un 65enne residente a Casacalenda, per detenzione di arma da fuoco clandestina.

L'uomo, incensurato, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola semi-automatica con matricola abrasa, nascosta nella propria abitazione.

Ora, sono in corso le indagini per stabilire la provenienza dell’armae le ragioni per le quali l’uomo deteneva tale pistola.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto dai carabinieri presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Larino.