Esteso l'incendio di Campomarino in contrada Buccaro

Incendio a Campomarino in "Creative Motion"

CAMPOMARINO. Impegnativo l’incendio di oggi a Campomarino. Dalle ore 13 di ieri ben 5 squadre con 7 automezzi antincendio sono impegnati nell'estinzione di un incendio avvenuto in contrada Buccaro, zona limitrofa a Colle delle Lame. L'evento ha impegnato uomini di entrambe i distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, nonostante il supporto di un mezzo aereo del 115 - l’elicottero drago 54 -proveniente dall'aeroporto di Pescara. Il fuoco ha interessato un’area di notevole estensione di circa 5 ettari, ricoperta di macchia mediterranea, colture agricole ed incolto che in taluni tratti del perimetro interessato ha minacciato aree antropizzate. Di supporto ai Vigili del fuoco anche le forze dell’ordine, come Carabinieri e Polizia locale.

Ringraziamo Francesco Toscani e Creative Motion per lo splendido filmato.